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Novo investimento da SAF prevê reforços para o elenco profissional, melhorias nas categorias de base e reorganização financeira do clube

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O Vasco já começou a traçar o planejamento para a temporada de 2027 e prevê um investimento superior a R$ 500 milhões no próximo ano. A projeção é da Almirante Participações, empresa de Marcos Lamacchia, novo controlador da SAF cruz-maltina. Após as primeiras reuniões e estudos sobre a situação do clube, a estimativa interna é de que os aportes possam chegar a R$ 600 milhões, embora ainda não exista um valor definitivo.

O montante, porém, não será destinado exclusivamente à contratação de jogadores. O planejamento contempla diferentes setores, incluindo o pagamento de contas, compromissos da Recuperação Judicial, obras e melhorias na infraestrutura do clube. Uma das principais prioridades da nova gestão será o investimento nas categorias de base, com o objetivo de ampliar a capacidade de formação de atletas e gerar receitas futuras por meio da venda de jogadores.

Para isso, o Vasco já trabalha em um plano de melhorias nos equipamentos utilizados pelas equipes inferiores em São Januário, onde o time sub-20 realiza seus treinamentos. A intenção também é contratar novos funcionários e reforçar o organograma responsável pela formação de jogadores. A avaliação de Marcos Lamacchia e do presidente Pedrinho é de que o clube precisa construir uma estrutura sustentável a médio prazo, reduzindo gradualmente a dependência de aportes financeiros do empresário.

No futebol profissional, a Almirante Participações tem o compromisso contratual de investir pelo menos R$ 100 milhões em 2027. Internamente, entretanto, a expectativa é de que o valor ultrapasse essa quantia. Os recursos serão utilizados para fortalecer o elenco, e a definição do orçamento para contratações também dependerá do desempenho da equipe na reta final do Brasileirão. Uma eventual classificação para a Libertadores — a equipe ocupa atualmente a 11ª posição e sonha em um G8 que dê acesso à competição continental — aumentaria a verba disponível para a chegada de reforços.

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O planejamento esportivo da próxima temporada tem como objetivo montar uma equipe capaz de disputar as primeiras posições do Brasileirão, terminar entre os seis primeiros colocados e conquistar uma vaga na Libertadores de 2028, sem repetir os problemas que levaram o clube a lutar contra o rebaixamento. A ambição da nova gestão, contudo, vai além do próximo ano: o projeto é que, a partir de 2029, o Vasco esteja em condições de brigar por todos os títulos que disputar.

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Dessa forma, a chegada de Marcos Lamacchia representa uma mudança de perspectiva para o planejamento vascaíno. Além de fortalecer o time principal no mercado de transferências, a nova SAF pretende reorganizar as finanças e melhorar a estrutura de formação de atletas, apostando em investimentos que possam trazer resultados dentro e fora de campo nos próximos anos.