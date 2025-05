Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (4), na Arena BRB Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Operário-PR no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para o Brasileirão. Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Gigante da Colina tenta reencontrar o caminho das vitórias. A equipe soma sete pontos e ocupa a parte intermediária da tabela.

O Palmeiras, por sua vez, chega em alta. Depois de vencer o Ceará por 1 a 0 no meio da semana pela Copa do Brasil, o Verdão segue firme na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 13 pontos conquistados, o time comandado por Abel Ferreira acumula vitórias sobre Corinthians por 2 a 0, Sport e Fortaleza por 2 a 1, e Internacional por 1 a 0, além de um empate sem gols com o Botafogo e uma derrota para o Bahia por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 53 vitórias, contra 22 do Vasco, além de 30 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2024, o Verdão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê); Coutinho, Rayan (Adson), Nuno Moreira, Vegetti.

Palmeiras: Weverton; Giay (Mayke), Gustavo Goméz, Bruno Fuchs (Murilo), Piquerez; Richard Rios, Anibal Moreno; Estevão, Facundo Torres, Felipe Anderson; Vitor Roque (Flaco Lopez).

Desfalques

Vasco

Mauricio Lemos, Payet, David e Guilherme Estrella seguem fora.

Palmeiras

Marcos Rocha, Bruno Rodrigues e Micael estão fora.

Quando é?