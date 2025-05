Vasco x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Como empataram por 1 a 1 no primeiro jogo, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza no Brasileirão, o Vasco agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca do segundo título na competição, o Gigante da Colina garantiu vaga na terceira fase após eliminar o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu, ambos pelo mesmo placar de 3 a 0.

O Operário-PR, por sua vez, superou o Humaitá nos pênaltis por 3 a 1 após empate sem gols no tempo regulamentar. Na fase seguinte, venceu o Tombense por 1 a 0 e também avançou na competição.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), João Victor, Luiz Gustavo (Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Operário-PR: Elias; Diogo Mateus, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy, Fransérgio (Índio) e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Mingotti.

Desfalques

Vasco

Payet, Lucas Freitas, Estrella e David seguem fora.

Operário-PR

Jean Lucas, Pedro Lucas e Cristiano estão no departamento médico.

Quando é?