Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (17), às 18h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Em busca do 25º título do Campeonato Carioca, o Vasco destreou com vitória na competição. O Gigante da Colina venceu o Maricá por 4 a 2, somou três pontos e assumiu a liderança do Grupo A na primeira rodada do Estadual.
Para o próximo confronto, o técnico Fernando Diniz terá um desfalque importante: o atacante Vegetti, que comunicou ao clube o recebimento de uma proposta do Cerro Porteño.
Do outro lado, o Nova Iguaçu também iniciou o Carioca com vitória. A equipe venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1 e lidera o Grupo B, igualmente com três pontos conquistados na rodada de abertura do torneio estadual.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Alan Saldivia), Lucas Freitas (Robert Renan) e Puma (Victor Luís); Cauan Barros, JP (Hugo Moura) e Maxime Domínguez; Andrés Gómez, Rayan e Garré (Johan Rojas).
Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem.
Desfalques
Vasco
Lucas Piton cumprirá suspensão, enquanto Adson, Mateus Carvalho e Jair estão machucados.
Nova Iguaçu
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: domingo, 18 de janeiro de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio São Januário - São Cristovão, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
