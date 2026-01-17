Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (17), às 18h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 25º título do Campeonato Carioca, o Vasco destreou com vitória na competição. O Gigante da Colina venceu o Maricá por 4 a 2, somou três pontos e assumiu a liderança do Grupo A na primeira rodada do Estadual.

Para o próximo confronto, o técnico Fernando Diniz terá um desfalque importante: o atacante Vegetti, que comunicou ao clube o recebimento de uma proposta do Cerro Porteño.

Do outro lado, o Nova Iguaçu também iniciou o Carioca com vitória. A equipe venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1 e lidera o Grupo B, igualmente com três pontos conquistados na rodada de abertura do torneio estadual.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Alan Saldivia), Lucas Freitas (Robert Renan) e Puma (Victor Luís); Cauan Barros, JP (Hugo Moura) e Maxime Domínguez; Andrés Gómez, Rayan e Garré (Johan Rojas).

Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem.

Desfalques

Vasco

Lucas Piton cumprirá suspensão, enquanto Adson, Mateus Carvalho e Jair estão machucados.

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 18 de janeiro de 2026

domingo, 18 de janeiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio São Januário - São Cristovão, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

