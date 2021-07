Quantos gols Germán Cano tem pelo Vasco da Gama?

O argentino se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro na história do Gigante da Colina ao marcar contra o Guarani, pela Série B 2021

O argentino Germán Cano chegou ao Vasco em 2020 cercado de expectativas pelo ótimo desempenho goleador que vinha apresentando no futebol colombiano. E, desde então, tem entregado os gols que a torcida cruz-maltina esperava. Tanto, que a comemoração com a mão fazendo uma “letra L” já se tornou um símbolo comum para os vascaínos.

Em sua primeira temporada, Cano marcou excelentes 24 gols em 51 jogos. Naquele Brasileirão foram 14 tentos, uma boa marca individualmente mas que não foi o bastante para evitar o rebaixamento do Gigante da Colina para a Série B. Mesmo com a queda, contudo, o argentino segue forte em São Januário e é a grande esperança de levar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro.

Os gols de Germán Cano pelo Vasco

(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

A comemoração do “faz o L” que todo cruz-maltino adora já aconteceu um total de 38 vezes. A primeira delas foi contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca de 2020, e o último até aqui foi sobre o Guarani, pela 14ª rodada da Série B. Confira, abaixo, a divisão dos gols de Cano por campeonatos.

Campeonato Carioca: 13 gols

Brasileirão: 14 gols

Copa do Brasil: 3 gols

Copa Sul-Americana: 2 gols

Série B: 6 gols

Além dos 38 gols, Germán Cano também tem duas assistências em sua conta pelo Vasco – uma pelo Campeonato Carioca, outra pelo Brasileirão.

Recordes como artilheiro estrangeiro no Vasco

(Foto: Divulgação/Vasco)

Em apenas duas temporadas com o Gigante da Colina, Germán Cano já conseguiu se tornar o estrangeiro com maior número de gols pelo Vasco no século XXI.

Considerando toda a história do clube, o argentino ocupa a segunda posição no ranking, atrás apenas do uruguaio Villadoniga.