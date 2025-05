Vasco x Melgar: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Melgar se enfrentam nesta terça-feira (27), às 19h, no Estádio São Januário, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será transmitida ao vivo pela plataforma Paramount+ (veja a programação completa)

Derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 no Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Ocupando a terceira posição do Grupo G com cinco pontos, o Cruzmaltino encara um confronto decisivo contra o Melgar, vice-líder com sete pontos, em busca da sobrevivência na competição.

Para manter viva a esperança de avançar ao mata-mata, o Gigante da Colina precisa da vitória. Já o time peruano joga pelo empate para garantir uma vaga no playoff das oitavas de final.

Até o momento, a campanha do time carioca inclui uma vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, empates contra o Melgar (3 a 3) e Lanús (0 a 0), além de duas derrotas: uma goleada por 4 a 1 no reencontro com o Puerto Cabello e um revés por 1 a 0 diante do Lanús.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Jair (Sforza), Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Melgar: Jorge Cabezudo; Alejandro Ramos, Pier Barrios, Leonel González, Mathías Llontop, Horacio Orzán, Tomás Martínez, Walter Tandazo, Alexis Arias, Kenji Cabrera e Percy Liza.

Desfalques

Vasco

Hugo Moura, Payet, David e Estrella estão fora.

Melgar

Bernardo Cuesta e Cristian Bordacahar estão machucados.

Quando é?