Vasco x Maricá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Vasco e Maricá se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal ge tv no YouTube, do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 25º título do Campeonato Carioca, o Vasco, comandado pelo técnico Fernando Diniz, estreia na competição utilizando um time alternativo. O Gigante da Colina integra o Grupo A, ao lado de Portuguesa-RJ, Bangu, Fluminense, Sampaio Corrêa e Volta Redonda.

Já o Maricá está no Grupo B do Estadual, que conta ainda com Flamengo, Boavista, Botafogo, Madureira e Nova Iguaçu.

Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Ricardo (Puma), Lyncon (Hugo Moura), Lucas Freitas e Leandrinho; Sforza, JP, Estrella e Maxime Domínguez; Benjamín Garré e GB.

Maricá: Dida; Almir, Victor Pereira, Sandro (Rafael Foster) e Rafael Carioca; Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor (Marcelo); Matheus Alessandro, Denílson (Diogo Bolt) e Alex.

Desfalques

Vasco

Jair, Mateus Carvalho, Adson e Lucas Piton estão lesionados.

Maricá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio São Januário - São Cristovão, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

VAS Um MAR 1 0 Empate 0 Maricá 0 - 1 Vasco 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

