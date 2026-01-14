+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Carioca
team-logoVasco
team-logoMaricá
Mounique Vilela

Vasco x Maricá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Maricá se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal ge tv no YouTube, do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 25º título do Campeonato Carioca, o Vasco, comandado pelo técnico Fernando Diniz, estreia na competição utilizando um time alternativo. O Gigante da Colina integra o Grupo A, ao lado de Portuguesa-RJ, Bangu, Fluminense, Sampaio Corrêa e Volta Redonda.

Já o Maricá está no Grupo B do Estadual, que conta ainda com Flamengo, Boavista, Botafogo, Madureira e Nova Iguaçu.

Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Ricardo (Puma), Lyncon (Hugo Moura), Lucas Freitas e Leandrinho; Sforza, JP, Estrella e Maxime Domínguez; Benjamín Garré e GB.

Maricá: Dida; Almir, Victor Pereira, Sandro (Rafael Foster) e Rafael Carioca; Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor (Marcelo); Matheus Alessandro, Denílson (Diogo Bolt) e Alex.

Desfalques

Vasco

Jair, Mateus Carvalho, Adson e Lucas Piton estão lesionados.

Maricá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário - São Cristovão, RJ

Retrospecto recente

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

VAS

Um

MAR

1

0

Empate

0

1

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

