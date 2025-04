Vasco x Lanús: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Lanús se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o Flamengo pelo Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Com quatro pontos conquistados, o Cruz-Maltino ocupa a segunda colocação do Grupo G. Na estreia, empatou em 3 a 3 com o Melgar e, na sequência, venceu o Puerto Cabello por 1 a 0.

"Não tem prioridade, vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça. Para esse jogo contra o Lanús, sim, preocupa, mas depois a gente vai ter de terça para domingo e domingo para quinta (sequência de jogos). Depois volta a apertar. Ainda bem que teremos um dia a mais para respirar de um jogo para o outro", afirmou o técnico Fábio Carille.

O Lanús, líder da chave, também soma quatro pontos nas duas primeiras rodadas. Os argentinos empataram com o Puerto Cabello por 2 a 2 e venceram o Melgar por 3 a 0. Com a mesma campanha em número de pontos, vitórias e empates, a diferença entre as equipes está no saldo de gols, critério que garante ao Lanús a liderança provisória do grupo.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; PH, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê), Coutinho (Paulinho); Rayan, Nuno Moreira, Pablo Vegetti.

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Múñoz, Marcich; A. Cardozo, Medina, Salvio; Marcelino, Aguino e Cabrera.

Desfalques

Vasco

Payet está fora.

Lanús

Sem desfalques confirmados.

Quando é?