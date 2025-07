Vasco x Independiente del Valle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta e da plataforma de streaming Paramount+ (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Grêmio por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Como foi goleado no primeiro jogo por 4 a 0, o Gigante da Colina precisa vencer por cinco gols de diferença para avançar às oitavas de final. Na primeira fase, a equipe carioca terminou na vice-liderança do Grupo G, com oito pontos, quatro a menos que o líder Lanús.

" A gente fez três gols contra o Melgar, três gols contra o Fortaleza, contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato acredito que é possível. Vamos fazer o máximo para conseguir. Eu já convoco o torcedor a vir e nos apoiar. Porque o apoio do torcedor pode ser uma força a mais para a gente", afirmou o técnico Fernando Diniz.

Por outro lado, o Independiente del Valle pode perder por até três gols de diferença para avançar às oitavas de final. Caso perca por quatro gols, a classificação será decidida nos pênaltis. Os colombianos disputam os playoffs da Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no Grupo B da Libertadores, atrás de River Plate e Universitario.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Victor Luis; Hugo Moura, Tchê Tchê, Garré (Coutinho); Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Ronald Briones, Juan Cazares; Darwin Guagua, Emerson Pata e Claudio Spinelli.

Desfalques

Vasco

Philippe Coutinho e GB seguem no departamento médico, enquanto Lucas Piton, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 22 de julho de 2025

terça-feira, 22 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Últimos jogos

