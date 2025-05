Vasco x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela 9ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vasco recebe o Fortaleza na noite deste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta; do R7.com, na internet; do PlayPlus, no streaming; da CazéTV, no YouTube e no streaming; e do Premiere, no pay-per-view e no streaming (veja a programação completa aqui).

Em situação delicada na competição, o duelo marcará o retorno de Fernando Diniz a São Januário em sua reestreia pelo Vasco. No meio de semana, o treinador estreou com derrota para o Lanús, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

No Campeonato Brasileiro, a situação é ainda mais complicada: o time ocupa a 17ª posição, com apenas sete pontos em oito jogos, sendo o primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe não vence há várias rodadas no torneio. Para a partida, o Vasco não poderá contar com Dimitri Payet, Lucas Freitas e Mauricio Lemos, que seguem se recuperando de lesão.

Na entrevista coletiva após a derrota para o Lanús, Diniz falou sobre o retorno ao clube: "O processo de negociação foi fácil porque eu queria vir para o Vasco. Tive outros convites para trabalhar na Série A e fora do Brasil. Sou grato ao Vasco por ter vindo aqui em 2021 e aprendi coisas na primeira passagem. É um clube que gosto, admiro muito, adoro a torcida. Eu vi coisas da torcida do Vasco inimagináveis."

Ainda que esteja em situação confortável, o Fortaleza chega para este duelo após o banho de água fria no empate sem gols contra o Atlético Bucaramanga, em casa, pela Copa Libertadores, no meio da semana.

Mesmo assim, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda ocupa a 11ª posição no Brasileirão, com 10 pontos, e vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Juventude. A equipe seguirá sem contar com Moisés, Diogo Barbosa e Zé Welison, que continuam como desfalques.

Após o empate pela Libertadores, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou a atuação da equipe: "Acho que foi uma partida muito equilibrada no primeiro tempo. Os dois times pretendiam ter o controle da bola, mas foi muito disputada. Além disso, tivemos uma grande chance com o Breno no primeiro tempo." — avaliou o treinador.

Este será apenas o 23º confronto registrado na história entre os times. Com vantagem, o Vasco soma nove vitórias, enquanto o Fortaleza conquistou cinco, além de oito empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Mancha, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Martínez; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Vasco

Payet, Lucas Freitas e Maurício Lemos são desfalques.

Fortaleza

Moisés, Diogo Barbosa e Zé Welison são desfalques.

Quando é?

Data: sábado, 17 de maio de 2025

sábado, 17 de maio de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

