Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Vasco x Fluminense ao vivo
O jogo entre Vasco e Fluminense será transmitido pela Globo (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal e Juiz de Fora), na TV aberta, pelo sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢
Notícias e prováveis escalações
Em busca do 25º título do Campeonato Carioca, o Vasco garantiu vaga na semifinal após eliminar o Volta Redonda por 5 a 3 no placar agregado. Na primeira fase, o Gigante da Colina terminou na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos somados. Em sete partidas, a equipe registrou três vitórias, três empates e uma derrota.
A preparação para a semifinal foi marcada por uma semana agitada nos bastidores, especialmente após a saída de Philippe Coutinho. O técnico Fernando Diniz promoveu mudanças na equipe titular, testando Paulo Henrique entre os 11 iniciais e improvisando Puma Rodríguez. Rojas surge como o principal candidato para assumir a vaga deixada por Coutinho.
Do outro lado, o Fluminense, detentor de 33 títulos do Campeonato Carioca, avançou após superar o Bangu por 3 a 1 nas quartas de final. Na fase classificatória, o Tricolor terminou na liderança isolada, com 15 pontos conquistados em sete jogos, campanha de seis vitórias e apenas uma derrota.
Para o duelo de ida da semifinal, o técnico ainda avalia a condição física de Germán Cano, que voltou a treinar nos últimos dias, mas não tem presença garantida. A partida de volta está marcada para o dia 1º de março, no Maracanã.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez (Lucas Piton); Barros, Tchê Tchê (Thiago Mendes), Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
Desfalques
Vasco
Jair e Mateus Carvalho estão no departamento médico.
Fluminense
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: domingo, 22 de fevereiro de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privad a (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.