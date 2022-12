Vasco flerta com jogadores do Athletico

Depois de Terans e Pedro Henrique, agora time carioca quer lateral

O Vasco da Gama vai jogar a Série A em 2023 e está de olho no mercado da bola. Mais uma vez, o time carioca sonda um jogador do Athletico. Logo após o final do Brasileiro, o meia uruguaio David Terans foi sondado pelo Vasco, assim como o zagueiro Pedro Henrique. Agora, o grupo financeiro 777 Partners, que assumiu a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, realiza sondagens junto ao lateral-direito Khellven, de 21 anos.

Segundo o ge.com, Khellven seria a primeira opção no mercado para o Vasco. No entanto, a GOAL apurou que o Athletico não recebeu nenhuma proposta pelo jogador até o momento.

Khellven tem contrato com o Athletico até 2024 e virou titular com a chegada de Luiz Felipe Scolari. “Eu tive muitos momentos bons em 2022. Contra o Tocantinópolis, foi o jogo em que o Felipão me colocou. Teve o nosso jogo no Maracanã, pela Copa do Brasil, que eu fui bem e a nossa equipe também”, disse o jogador ao site do clube.

No profissional desde 2019, o jogador passou da marca de 100 jogos, somando 136 partidas. Foram seis gols e 15 assistências.

O Furacão não renovou contrato de empréstimo com Orejuela, que retorna ao São Paulo e tem negociação avançada com Madson, que está deixando o Santos.

Para negociar Khellven com o Vasco, o Furacão teria que buscar outro jogador para a posição, mas até agora nenhum outro lateral está no radar do Athletico.