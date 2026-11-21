Compartilhar Siga GOAL no Google

Cruz-maltino já procurou o Al-Hilal para entender as condições de negócio pelo atacante, que deseja permanecer no clube paulista na próxima temporada

Publicidade

O Vasco começa a se movimentar no mercado em busca de reforços para 2027 e tem Kaio César, do Corinthians, entre os nomes monitorados. O atacante de 22 anos pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e está emprestado ao clube paulista até dezembro. A diretoria cruz-maltina já entrou em contato com os sauditas para consultar as condições de uma possível negociação e avalia o jogador como uma opção para aumentar a velocidade e a qualidade técnica do setor ofensivo.

O interesse vascaíno, porém, esbarra no desejo do próprio atleta. Kaio César tem manifestado nos bastidores a vontade de continuar no Corinthians na próxima temporada e já comunicou sua intenção ao clube paulista, ao Al-Hilal e aos empresários que o representam. O Timão tem uma opção de compra prevista em contrato de € 6 milhões (cerca de R$ 38 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante, mas enfrenta dificuldades financeiras para viabilizar a operação.

Kaio César vem de uma atuação de destaque pelo Corinthians, com direito a hat-trick na goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Brasileirão. O atacante marcou três dos quatro gols da equipe na Neo Química Arena e foi o principal nome da partida. Na temporada, o jogador soma 36 partidas pelo Timão, sendo 24 como titular, com sete gols e três assistências.

A situação contratual do atacante também é um fator importante para o futuro. O vínculo de empréstimo com o Corinthians termina em dezembro, enquanto seu contrato com o Al-Hilal vai até junho de 2028. O clube paulista já realizou duas reuniões com os representantes do jogador para discutir uma possível permanência, mas o avanço das conversas depende também da situação política e financeira da instituição, que terá um novo presidente após a eleição marcada para o dia 28 de novembro. A próxima gestão será responsável por definir o futuro de Kaio César e de outros atletas que estão próximos do fim de seus vínculos.

Publicidade Publicidade

O Vasco acompanha o atacante desde o início do ano e já havia tentado contratá-lo em janeiro, antes de sua chegada ao Corinthians. Na ocasião, o Al-Hilal exigiu o pagamento integral dos salários do jogador, condição que não se encaixava na realidade financeira do clube carioca. Agora, a diretoria cruz-maltina volta a avaliar a possibilidade de avançar pelo atleta, enxergando nele uma alternativa para encorpar o elenco e elevar o nível das opções ofensivas para a próxima temporada. A informação inicial foi divulgada pelo Canal do Pedrosa, e posteriormente confirmada pelo ge.

O Vasco já vem se movimentando no mercado para reforçar o elenco visando a temporada de 2027 e recentemente acertou a contratação de Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, para o próximo ano. Apesar de ainda não ter apresentado uma proposta formal por Kaio César, o clube carioca segue atento às oportunidades e busca novos nomes para qualificar a equipe. A diretoria trabalha no planejamento da próxima temporada com o objetivo de montar um elenco competitivo, principalmente após a compra da SAF, e fazer uma boa campanha em 2027.