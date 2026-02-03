Goal.com
Mounique Vilela

Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar sem gols com o Madureira pelo Campeonato Carioca, o Vasco volta suas atenções para o Brasileirão. Na estreia da competição nacional, o Gigante da Colina foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1 e agora busca a primeira vitória no torneio nacional. Para o próximo compromisso, o técnico Fernando Diniz contará com o retorno do meia Philippe Coutinho.

Do outro lado, a Chapecoense vive grande fase na temporada. O time catarinense acumula cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos disputados. Na rodada de abertura do Brasileirão, a Chape venceu o Santos por 4 a 2, na Arena Condá, resultado que garantiu a vice-liderança da competição. Apesar do bom momento, o técnico Gilmar Dal Pozzo terá um desfalque importante: o meia Robert sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, pelo Campeonato Catarinense.

Vasco: Léo Jardim;Puma Rodríguez, Carlos Cueta, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Johan Rojas. Técnico: Fernando Diniz.

Chapecoense: Léo; Marcos Vinicius, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Camilo e Giovanni Augusto; Marcinho e Ítalo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. 

Desfalques

Vasco

Mateus Carvalho e Jair seguem fora.

Chapecoense

Robert, Matias Bruno, Mancha, Neto Pessoa e Rafael Thyere estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Gols Feitos (Concedidos)
14/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

O histórico de confrontos entre Vasco e Chapecoese é marcado pelo equilíbrio. Em 10 partidas disputadas, cada equipe conquistou duas vitórias, enquanto seis jogos terminaram empatados. No último duelo, válido pela Série B de 2022, as equipes ficaram no 0 a 0.

2

Vitórias

3

Empates

0

6

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

