Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vasco e Ceará se enfrentam neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil, após vencer o Botafogo nos pênaltis por 5 a 3, o Vasco volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Cruzmaltino ocupa a 15ª posição, com 22 pontos e um jogo a menos.

Do outro lado, o Ceará tenta reencontrar o caminho das vitórias depois de empatar sem gols com o Grêmio e perder para o Juventude nas duas últimas rodadas do campeonato. No momento, o Vozão aparece em 11º lugar, com 26 pontos e também um jogo a menos.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luís (Puma Rodríguez); Mateus Carvalho, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Ceará: Bruno; Fabiano, Eder, Marcos Victor e Nicolas; Richardson, Diego, Lucas Mugni e Galeano; Aylon e Pedro Raul.

Desfalques

Vasco

Tchê Tchê, Jair e Lucas Piton estão machucados. Já Hugo Moura cumprirá suspensão.

Ceará

Rafael Ramos, Fernando Miguel, Luiz Otávio e Matheus Bahia estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 14 de setembro de 2025

domingo, 14 de setembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 14 vitórias, contra apenas quatro do Ceará, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Vozão venceu por 2 a 1.

Classificação

