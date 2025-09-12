+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoVasco
team-logoCeará
Mounique Vilela

Vasco x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (14), em São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Ceará se enfrentam neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil, após vencer o Botafogo nos pênaltis por 5 a 3, o Vasco volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Cruzmaltino ocupa a 15ª posição, com 22 pontos e um jogo a menos.

Do outro lado, o Ceará tenta reencontrar o caminho das vitórias depois de empatar sem gols com o Grêmio e perder para o Juventude nas duas últimas rodadas do campeonato. No momento, o Vozão aparece em 11º lugar, com 26 pontos e também um jogo a menos.

Copa do Brasil
Vasco crest
Vasco
VAS
Corinthians crest
Corinthians
COR

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luís (Puma Rodríguez); Mateus Carvalho, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Ceará: Bruno; Fabiano, Eder, Marcos Victor e Nicolas; Richardson, Diego, Lucas Mugni e Galeano; Aylon e Pedro Raul.

Escalações de Vasco x Ceará

VascoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCEA
1
Leo Jardim
96
P. Henrique
2
J. Rodriguez
43
L. Freitas
30
R. Renan
17
N. Moreira
10
P. Coutinho
77
Rayan
85
M. Cocao
88
C. Barros
99
P. Vegetti
94
Bruno
23
W. Machado
44
M. Victor
70
F. Silva
79
M. Bahia
97
Lourenco
27
A. Galeano
17
P. Baya
26
Richardson
20
Dieguinho
9
P. Raul

4-2-3-1

CEAAway team crest

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

Desfalques

Vasco

Tchê Tchê, Jair e Lucas Piton estão machucados. Já Hugo Moura cumprirá suspensão.

Ceará

Rafael Ramos, Fernando Miguel, Luiz Otávio e Matheus Bahia estão fora.

Quando é?

  • Data: domingo, 14 de setembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 14 vitórias, contra apenas quatro do Ceará, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Vozão venceu por 2 a 1.

VAS

Outros

CEA

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0