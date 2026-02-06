Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Vasco e Botafogo ao vivo

O jogo entre Vasco e Botafogo será transmitido pela Globo (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal, Juiz de Fora e Uruguaiana), na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com a Chapecoense por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Carioca. Em busca do 25º título estadual, o Cruz-Maltino ocupa a quarta colocação do Grupo A, com oito pontos, quatro a menos que o líder Fluminense. Até o momento, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota na competição.

Do outro lado, o Botafogo vem de derrota por 5 a 3 para o Grêmio no Brasileirão. Já no Estadual, o Alvinegro lidera o Grupo B, com nove pontos, mas busca a recuperação após a derrota para o Fluminense por 1 a 0 na rodada anterior. Mesmo com o revés, a equipe entra em campo já classificada para as quartas de final e ainda pode conquistar a Taça Guanabara. Para isso, o Botafogo precisa vencer o Vasco e torcer por um tropeço do Fluminense diante do Maricá.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton, Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles; Artur, Montoro e Arthur Cabral.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Jair e Mateus Carvalho estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

