Vasco e Bahia disputam contratação de Gregore

Tricolor baiano leva vantagem nas tratativas, e Cruzmaltino também conversa. Cruzeiro e Palmeiras fizeram consulta anteriormente

O Bahia marcou uma reunião com o intuito de avançar nas tratativas pela contratação de Gregore, como soube a GOAL. O volante, que defendeu as cores do clube até fevereiro de 2021, também tem uma proposta do Vasco para voltar ao Brasil.

O Tricolor baiano é quem está à frente na corrida pela contratação do atleta. A boa relação do estafe do jogador com a nova direção do Bahia pesa nas tratativas — o agente Paulo Pitombeira foi quem conduziu o acordo para que o Grupo City adquirisse a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube.

Em que pese o cenário favorável ao Bahia, o Vasco acredita que pode acertar a contratação do meio-campista no mercado da bola. A cúpula vascaína discute a situação com o estafe do jogador e tenta convencê-lo de que a ida à São Januário é a melhor opção nesta janela de transferências.

Gregore tem contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até 31 de dezembro de 2024. O vínculo tem uma cláusula que permite a renovação por mais uma temporada, até o fim de 2025. O clube norte-americano, contudo, está disposto a escutar ofertas para a venda do atleta.

Os estadunidenses pleiteiam entre US$ 2 milhões (R$ 10,11 milhões na cotação atual) e US$ 3 milhões (R$ 15,17 milhões) pela liberação do jogador no mercado da bola. O acordo pode ser pago de forma parcelada, conforme apurou a reportagem.

Cruzeiro e Palmeiras também fizeram consulta pelo jogador de 28 anos no mercado da bola. Os mineiros não têm verba para competir com os demais interessados, e os paulistas adotaram uma postura mais cautelosa neste momento da janela de transferências.

Em 2022, Gregore fez 33 partidas pelo Inter Miami, somando 2.954 minutos em campo. No período, ele foi titular em todos os jogos e se responsabilizou por duas assistências.