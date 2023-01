Bahia, Cruzeiro e Palmeiras consultam Gregore, do Inter Miami

Volante de 28 anos pode voltar ao Brasil no mercado da bola e tem ao menos três interessados na Série A do Campeonato Brasileiro

Bahia, Cruzeiro e Palmeiras fizeram contato pela contratação de Gregore, volante de 28 anos do Inter Miami, dos Estados Unidos, como soube a GOAL. Os paulistas são o clube mais forte na busca pelo meio-campista.

Os estadunidenses querem entre US$ 2 milhões (R$ 10,42 milhões na cotação atual) e US$ 3 milhões (R$ 15,62 milhões) pela liberação do jogador no mercado da bola.

Ainda não foi apresentada oferta, seja de Bahia, Cruzeiro ou Palmeiras. O trio, contudo, mantém desejo de repatriá-lo ao futebol brasileiro nesta janela de transferências.

O Palmeiras é o principal interessado na aquisição do jogador, que tem contrato até 31 de dezembro de 2024. A possível investida dos paulistas na aquisição do atleta independe das possíveis contratações de Jean Lucas ou Matheus Henrique.

Após a saída de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, por £18 milhões (R$ 116,13 milhões ou €20,5 milhões), o Verdão quer acertar a contratação de dois volantes no mercado da bola. Além de Gregore, o clube se divide entre Jean Lucas e Matheus Henrique, tendo preferência pelo segundo.

Bahia e Cruzeiro também fizeram consulta pelo jogador de 28 anos, mas não apresentaram proposta para tirá-lo da Major League Soccer (MLS).

Em 2022, Gregore fez 33 partidas pelo Inter Miami, somando 2.954 minutos em campo. No período, ele foi titular em todos os jogos e se responsabilizou por duas assistências.