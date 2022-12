Vasco tenta avançar em negócio por contratação de Jair, do Atlético-MG

Cariocas chegaram a um número que agrada aos mineiros, mas ainda discutem moldes de uma possível compra do meio-campista de 28 anos

O Vasco deu um passo a mais nas tratativas pela contratação de Jair. Os cariocas chegaram a um número que agrada à diretoria do Atlético-MG, como soube a GOAL. Porém, ainda discutem outros moldes da possível compra do volante de 28 anos. A negociação ainda demanda tempo para um desfecho.

A quantia envolvida nas tratativas ainda é tratada em sigilo. Os dois lados tentam inicialmente um acordo verbal para depois confirmarem valores. O Galo enxerga o meio-campista valorizado após boas temporadas — ele foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021.

O Vasco pretende avançar nas tratativas no início da próxima semana, quando haverá nova conversa com a diretoria do Atlético-MG sobre a possibilidade de transferência. Os cariocas querem a contratação de Jair com o intuito de substituir Andrey Santos, que deixa o clube para defender o Chelsea, da Inglaterra, no mercado da bola.

As tratativas se iniciaram em 23 de dezembro passado, após uma procura do diretor de futebol vascaíno, Paulo Bracks, ao executivo atleticano, Rodrigo Caetano. Na ocasião, eles iniciaram as tratativas pela venda de Jair.

O Atlético-MG está disposto a negociar o volante, desde que seja por um valor considerado interessante. O atleta é um nome que agrada ao departamento de futebol alvinegro e também já esteve na lista de Grêmio e São Paulo no atual mercado da bola. Ambos fizeram consulta pelo jogador.

Jair tem contrato com o Galo até 31 de dezembro de 2025. O volante teve o compromisso renovado com o clube em fevereiro deste ano. Na atual temporada, fez 48 partidas, com um gol e quatro assistências. No período, somou 3.527 minutos em campo.

Além de Jair, o Vasco também fez contato e proposta por Vinícius Zanocelo, do Santos. A negociação pelo jogador santista também não teve um avanço significativo até o momento.