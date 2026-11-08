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Gremio v Atletico Mineiro - Copa Do Brasil 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Vasco avança por Carlos Vinícius e abre vantagem sobre o Corinthians no mercado

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Cruz-maltino já tem acordo encaminhado com o centroavante do Grêmio, enquanto o Timão prioriza outras questões antes de investir na contratação para 2027

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Autor de dois gols na vitória sobre o Atlético-MG que garantiu ao Grêmio uma vaga na final da Copa do Brasil, Carlos Vinícius pode mudar de clube em 2027. Com contrato com o Tricolor Gaúcho até o fim de 2026, o centroavante de 31 anos ainda não tem permanência assegurada em Porto Alegre. Inicialmente apontado como o principal interessado em sua contratação, o Corinthians ganhou a concorrência do Vasco, que avançou nas conversas e abriu vantagem na disputa pelo atacante.

De acordo com a apuração do jornalista Rodrigo Jufo, o Cruz-Maltino avançou nas negociações e recebeu uma sinalização positiva de Carlos Vinícius em relação às condições oferecidas. A proposta vascaína prevê um salário de aproximadamente R$ 1,8 milhão por mês, além de um contrato de três temporadas, com possibilidade de renovação por mais um ano caso determinadas metas sejam alcançadas no último ano do vínculo.

Apesar do avanço nas conversas, o futuro do atacante ainda não está definido. O Grêmio pediu mais tempo antes de liberá-lo e sinalizou a intenção de melhorar sua oferta de renovação, especialmente após a classificação para a final da Copa do Brasil. A possibilidade de conquistar o título e cumprir os objetivos esportivos da temporada pode mudar o cenário dentro do clube. Dessa forma, a saída ou permanência de Carlos Vinícius dependerá dos acontecimentos nos últimos meses de 2026.

Enquanto o Vasco se movimenta para fechar a contratação, o Corinthians também acompanha a situação do centroavante, mas ainda não apresentou uma oferta. Conforme apuração do Bolavip Brasil, a diretoria alvinegra entende que existem prioridades antes de investir em um reforço desse porte. Entre elas estão a garantia de permanência na Série A do Brasileirão e a resolução dos transfer bans que atualmente impedem o clube de registrar novos jogadores.

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Outro fator que pode influenciar uma eventual investida corintiana é a situação de Yuri Alberto. O camisa 9 vem despertando interesse de equipes do futebol europeu e pode deixar o clube na próxima janela de transferências. Uma possível venda renderia uma quantia importante aos cofres alvinegros e também abriria espaço na folha salarial. Com maior capacidade financeira, o Timão poderia investir na chegada de outro nome de peso para o setor ofensivo, mantendo Carlos Vinícius entre as alternativas.

Artilheiro do Grêmio em 2026, Carlos Vinícius soma 23 gols e duas assistências em 55 partidas na temporada. Mesmo com o bom desempenho individual e a classificação para a decisão da Copa do Brasil, o atacante vive um cenário de incerteza no clube gaúcho. O Tricolor ocupa atualmente a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, e corre risco de rebaixamento para a Série B.

O adversário gremista na final da Copa do Brasil será conhecido na tarde deste domingo (8), quando Palmeiras e Vasco se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal. A partida está marcada para as 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O Verdão venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para garantir a classificação.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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