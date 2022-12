Vasco abre conversas por Jair, do Atlético-MG, e Vinícius Zanocelo, do Santos

Cariocas querem volante do Atlético-MG e meio-campista do Santos. Clube tenta reforçar o setor para 2023

O Vasco abriu conversas por dois jogadores no mercado da bola: o volante Jair, do Atlético-MG, e o meio-campista Vinícius Zanocelo, do Santos. O clube gostaria de contratar a dupla em definitivo, como soube a GOAL.

A fim de reformular o meio de campo para a próxima temporada, o clube conta com o aporte da 777 Partners para buscar jogadores na atual janela de transferências.

O diretor de futebol vascaíno, Paulo Bracks, fez contato com a cúpula do Atlético-MG na última sexta-feira (23), antes do natal, para iniciar conversas por Jair.

O Galo não colocou o volante à venda, mas está disposto a ouvir propostas pela venda do jogador, que tem contrato até 31 de dezembro de 2025.

O atleta de 28 anos sabe do desejo dos cariocas, mas não decidiu o futuro. Ele aguarda uma definição das tratativas entre os clubes para se manifestar.

O Vasco não é o único interessado em contar com Jair. Grêmio, Internacional e São Paulo também fizeram consultas sobre a situação do jogador, mas não formalizaram propostas ou iniciaram conversas pela compra do atleta neste mercado da bola.

Santos FC

Além do volante do Atlético-MG, a diretoria cruzmaltina também tem interesse em Vinícius Zanocelo. Os cariocas procuraram o Santos e acenaram com a intenção de formalizar uma proposta, o que não foi feito até às 17h30 (de Brasília) desta segunda-feira (26).

O desejo é que o atleta, que tem contrato na Vila Belmiro até outubro de 2027, chegue em definitivo ao São Januário.

O clube carioca acredita que seria interessante formar uma dupla com Zanocelo e Jair no meio de campo em 2023. Ambos têm aval do técnico Maurício Barbieri para a próxima temporada.

O Vasco busca volantes para suprir a saída de Andrey Santos, que está perto de se transferir para o Chelsea. A saída do garoto de 18 anos é o que fazer os cariocas acelerarem a busca por um nome para próxima temporada.