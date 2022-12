Chelsea encaminha acordo de cinco anos com Andrey, do Vasco

Volante será adquirido pelos ingleses no mercado da bola. Quantia exata ainda não é revelada

O Chelsea encaminhou a compra de Andrey Santos, do Vasco, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela GOAL.

O volante de 18 anos assinará por cinco temporadas no Stamford Bridge. O valor ainda não é revelado pelas partes. O clube carioca detém 70% dos direitos econômicos do meio-campista.

As negociações estão avançadas, e a diretoria do Vasco já está prepara para liberá-lo no mercado da bola de janeiro, quando se inicia a janela de transferências do futebol europeu.

Andrey Santos tem tudo alinhavado para deixar o São Januário e defender as cores do Chelsea. Ele já era monitorado pelo clube desde meados de 2022, quando o clube carioca disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vasco tinha a intenção de transformar Andrey Santos na maior venda da história do clube — Paulinho ocupa o posto até o momento, com a transferência para o Leverkusen, da Alemanha, por 20 milhões de euros (R$ 85 milhões à época) em 2018.

Com contrato renovado recentemente — o novo vínculo se encerra em dezembro de 2027 —, o volante tem multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 220,8 milhões) para o futebol do exterior. Ele sempre foi tratado como uma das principais promessas de São Januário.

Em 2022, Andrey disputou 44 partidas — considerados os jogos por Vasco e seleção brasileira de base. No período, ficou 3.566 minutos em campo e marcou 11 gols.