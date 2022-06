Vasco 3x0 Operário: principais lances do confronto pela Série B

Cariocas sofrem no primeiro tempo mas deslancham no segundo tempo e arrancam ótimo resultado dos paranaenses

Segue a incrível sequência invicta do Vasco na Série B 2022. No duelo desta sexta (24), o Gigante da Colina bateu o Operário por 3x0 e chegou a 14 partidas sem perder na competição nacional.

O início da partida foi dominado pelo Operário, que ofereceu perigo ofensivo. O time paranaense frequentou o campo ofensivo dos cariocas, que tinham dificuldade em sair para o jogo e finalizar a gol.

No fim do primeiro tempo era o Operário que jogava melhor, que chegou a quase marcar poucos minutos antes do encerramento da primeira etapa. No total foram 12 finalizações do time de Ponta Grossa, que acertou o alvo apenas duas vezes.

O Vasco de Maurício Souza melhorou no segundo tempo, contando com as investidas ofensivas do experiente Nenê. O primeiro gol partiu dos pés do craque, que cruzou duas vezes até encontrar Quintero, que testou com força aos 33.

A partir daí o Gigante dominou a partida, com bonita festa da torcida, que lotou São Januário. Aos 44 do segundo tempo, após longa checagem do VAR, a arbitragem marcou pênalti, convertido por Nenê, com força. Vasco 2x0 Operário.

Para fechar a vitória, Palácios fez uma pintura. Aos 51, em cobrança frontal, o chileno bateu com muito efeito, no ângulo, sem chances para o goleiro Simão. 3x0 Vasco.

A vitória coloca os cariocas a apenas um ponto de distância do líder Cruzeiro, que tem uma partida a menos. O próximo compromisso é contra o Novorizontino, na quarta (29).

