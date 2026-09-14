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Sydney Jordan

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VAR comete erro no dérbi de Manchester: associação de árbitros pede desculpas

Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League

Durante o dérbi de Manchester entre Manchester United e Manchester City (0 a 1), Phil Foden recebeu cartão vermelho, enquanto Bruno Fernandes escapou bem. No entanto, essa não foi a única decisão muito discutida da arbitragem. O gol validado de Erling Haaland foi precedido por uma situação de impedimento discutível, como reconhece a Pro Ref.

À Sky Sports, a associação inglesa de árbitros informou que houve um erro e que o 0 a 1 foi validado de forma indevida, depois de o gol ter sido inicialmente anulado por impedimento.

Josko Gvardiol cruzou a bola para Enzo Fernández, que estava em posição de impedimento. O argentino tentou cabecear a bola e, com isso, obrigou Lisandro Martínez a marcá-lo. Dessa forma, Haaland ficou completamente livre na segunda trave e o norueguês pôde empurrar a bola para o gol.

A arbitragem anulou o gol por impedimento, mas o VAR reverteu a decisão do árbitro Michael Oliver e de seus assistentes e validou o gol mesmo assim. Após o fim da partida, houve grande revolta nos Red Devils. Michael Carrick e Martínez, mas também as lendas do clube Roy Keane e Gary Neville, demonstraram sua insatisfação.

A Pro Ref, a associação de árbitros, já se pronunciou. "Naquele mesmo ataque, foi constatado que Enzo Fernández não tocou na bola. Por isso, avaliar uma eventual situação de impedimento é uma decisão subjetiva", declarou a entidade.

Em seguida, a associação de árbitros reconhece que houve um erro. "Naquele momento, porém, o VAR não identificou qual possível influência a posição dele teve e deveria ter recomendado uma on-field review."

"Nesta noite, foi feito contato com o Manchester United para reconhecer que, em nossa opinião, houve um erro de avaliação. O incidente será analisado", explicou a entidade.

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