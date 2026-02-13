VAR-CICAL! Frenkie de Jong furioso com decisão “escandalosa” de impedimento aos oito minutos que impede o Barcelona de marcar contra o Atlético de Madrid

A noite do Barcelona na capital espanhola foi de mal a pior, com uma intervenção controversa do VAR a ensombrar uma noite para esquecer para os homens de Hansi Flick. O time blaugrana, que atualmente ocupa a liderança da tabela da Liga, já estava se recuperando de uma goleada no primeiro tempo no Riyadh Air Metropolitano quando Pau Cubarsi parecia ter marcado um gol. No entanto, uma revisão exaustiva de oito minutos acabou anulando o gol, deixando os astros e a comissão técnica do Barça absolutamente furiosos com a arbitragem.

A primeira partida da semifinal da Copa del Rey foi um pesadelo total para os visitantes, que se viram quatro gols atrás no intervalo em uma exibição desastrosa. Enquanto a equipe de Diego Simeone causava estragos, o assunto após o apito final foi a falha da tecnologia semiautomática de impedimento, que forçou os árbitros do VAR a traçar linhas manualmente enquanto o jogo ficava completamente parado por quase dez minutos.

“É um escândalo!” – Frenkie de Jong critica

O meio-campista holandês Frenkie de Jong não se conteve quando questionado sobre o gol anulado na zona mista. O craque ficou incrédulo com o fato de que a tecnologia destinada a acelerar o jogo resultou em um atraso tão longo e confuso. “Na foto do impedimento, não dá nem para ver o contato com a bola no momento em que Fermin chuta”, disse De Jong aos repórteres. “Mais tarde, outra imagem foi divulgada, na qual ficava claro que o zagueiro estava um metro atrás de Lewandowski. Isso é muito estranho, é um escândalo.”

A frustração foi compartilhada por Eric Garcia, que passou por uma noite difícil contra seus antigos rivais. O zagueiro do Barça fazia parte de uma defesa que foi rotineira e impiedosamente exposta durante toda a partida. Garcia considerou o atraso “vergonhoso”, questionando por que o sistema semiautomático falhou quando era mais necessário, deixando os jogadores em limbo durante o período mais crítico de sua tentativa de recuperação.

Flick perplexo com a falta de comunicação

Hansi Flick, que talvez tenha sofrido a derrota mais embaraçosa de sua carreira, foi igualmente crítico em relação à arbitragem. O técnico alemão foi visto discutindo animadamente a decisão com o quarto árbitro na linha lateral. “Para mim, é uma loucura esperar tanto tempo para resolver uma situação dessas. Sete minutos, pense nisso... Quando vi o replay, ficou claro que não havia impedimento”, comentou Flick durante a coletiva de imprensa pós-jogo.

O técnico também lamentou a “total falta de comunicação” da equipe de arbitragem durante o longo intervalo. Enquanto sua equipe lutava para lidar com um Atlético de Madrid inspirado, Flick sentiu que o gol teria pelo menos proporcionado uma plataforma para uma recuperação na partida de volta. Em vez disso, a comissão de arbitragem admitiu mais tarde que o sistema sofreu um “erro de modelagem” devido à alta densidade de jogadores na área, forçando uma intervenção manual que o Barça simplesmente não aceitou.

Simeone provoca Yamal enquanto o Barça desmorona

Enquanto o Barça se irritava com os árbitros, Diego Simeone estava ocupado aproveitando cada segundo do domínio de sua equipe. O técnico argentino foi visto animado na linha lateral, principalmente depois que Ademola Lookman marcou o terceiro gol. Em um momento que rapidamente se tornou viral, Simeone foi flagrado ridicularizando o jovem prodígio do Barça, Lamine Yamal, levantando três dedos para lembrar o adolescente do placar enquanto ele passava pela área técnica.

A humilhação não parou por aí, já que Julian Alvarez — jogador que pode se transferir para o Barcelona no futuro como sucessor de Robert Lewandowski — fez 4 a 0 antes do intervalo. A intensidade do Atlético foi demais para o Barça, que não contou com jogadores como Raphinha e Gavi, mas a “alegria para o povo” de que Simeone falou após o jogo foi fortemente marcada pela controvérsia do VAR, que roubou o ritmo da partida.

Futuro em foco em meio ao caos no Metropolitano

As consequências desta derrota vão além do resultado, com o experiente atacante Robert Lewandowski enfrentando atualmente um momento decisivo em sua carreira. O polonês esteve no centro da decisão de impedimento que não favoreceu o Barça e, com seu contrato chegando ao fim, vários clubes — ironicamente incluindo o Atlético de Madrid — estariam interessados em contratá-lo. Lewandowski estaria aguardando as eleições presidenciais do clube em março antes de decidir seu próximo passo.

Por enquanto, Flick e seu time precisam encontrar uma maneira de se recompor antes da partida de volta no Camp Nou, em 4 de março. Com Eric Garcia fora do jogo após receber um cartão vermelho no final da partida e o golpe psicológico do “escândalo” do VAR ainda fresco, a tarefa parece mais difícil do que nunca. O Barcelona ainda pode liderar a La Liga, mas esta noite em Madri provou que, quando a tecnologia falha e a defesa desmorona, mesmo os líderes podem cair de volta à realidade.