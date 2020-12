Vanderlei completa a trinca e volta a eliminar São Paulo numa semi de Copa do Brasil

O goleiro foi adversário do Tricolor Paulista nas últimas três semifinais que o clube disputou

Se o não consegue se classificar para a tão sonhada final da Copa do e brigar por um título inédito, um personagem pode ser considerado como um dos grandes responsavéis pelas eliminações recentes do : o goleiro Vanderlei. Nas últimas três semifinais disputadas pelo clube do Morumbi na competição, o arqueiro foi adversário em todas e foi à final em todas. A últimas delas aconteceu nesta quarta-feira (30), quando o Grêmio tirou os são paulinos após o empate por 0 a 0.

A história de Vanderlei contra o São Paulo começa ainda em 2012, ano da última conquista do Tricolor, a Copa Sul-Americana. O time do Morumbi chegou à semifinal da para encarar o . Vanderlei era um dos destaques do time do Paraná e um dos grandes responsáveis pela campanha do time na competição. O ainda tinha Ribeiro como principal jogador de linha.

No primeiro jogo, o empate por 0 a 0 persistiu até os 44 minutos do segundo tempo. O Coritiba foi mais perigoso e teve mais chances de abrir o placar. Quando o São Paulo chegava, Vanderlei levou a melhor, principalmente nas finalizações de Luis Fabiano. No entanto, Lucas fez um belo gol para colocar o Tricolor em vantagem. No jogo de volta, o Coxa venceu por 2 a 0, mas o goleiro pouco teve que trabalhar já que o time paulista pecou muito nas conclusões ao gol.

Vanderlei e São Paulo voltaram a se enfrentar na semifinal da Copa do Brasil de 2015. Desta vez, o arqueiro defendia o gol do . O clássico no Morumbi foi agitado, com os dois times tendo chances de fazer gols. O São Paulo errou muito, mas o Santos soube aproveitar as oportunidades que teve. O Santos venceu por 3 a 1, com destaque para (mais uma vez) o duelo entre o goleiro santista e Luis Fabiano. Na volta, na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano dominou o rival e venceu com tranquilidade por 3 a 0, no último jogo oficial da carreira de Rogério Ceni.

Em 2020, Vanderlei foi contratado pelo ainda em janeiro. Titular na equipe de Renato Portaluppi, o goleiro pouco foi exigido nos duelos entre tricolores pela semifinal da Copa do Brasil. Com a vitória por 1 a 0 em Porto Alegre, os gaúchos só precisavam de um empate para chegar a mais uma decisão e assim foi. O ataque do São Paulo de 98 gols no ano não assustou o goleiro gremista no Morumbi e os gols perdidos no jogo de ida fizeram falta aos são paulinos.

Curiosamente, nas três oportunidades citadas, os times de Vanderlei enfrentaram o na decisão do título. Nas duas primeiras, o Alviverde levou a melhor. Em 2012, Betinho o foi grande nome do Palmeiras na decisão, anotando o gol do título. Em 2015, os clássicos entre Palmeiras e Santos na decisão da competição foram marcados por lances muito específicos: o gol perdido por Nilson, atacante do Santos, no jogo de ida na Vila Belmiro e o pênalti decisivo convertido por Fernando Prass para dar ao Palestra mais um título nacional.

Desta vez, o Palmeiras superou o surpreendente na semifinal com uma vitória por 2 a 0 na Arena Independência. A grande final entre Grêmio e Palmeiras está marcada para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021.