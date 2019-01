Van Persie desequilibra em goleada do Feyenoord sobre o Ajax

O atacante de 35 anos é o artilheiro da equipe de Roterdã, com 10 gols em 15 jogos no Campeonato Holandês

Terceiro colocado na Eredivisie da Holanda, o Feyenoord não tem praticamente nenhuma chance de conquistar o título. No entanto, se os clássicos contra o Ajax representam basicamente um título à parte por causa da rivalidade o time de Roterdã termina este domingo (27) celebrando como se tivesse levantado uma taça.

Com dois gols do veterano Robin van Persie, ex-Arsenal e Manchester United, o Feyenoord bateu o Ajax por incríveis 6 a 2 no duelo válido pela 19ª rodada. Schone abriu a contagem para a equipe de Amsterdã e o Feyenoord virou com Toornstra e Berghuis antes de Ziyech deixar tudo igual em 2 a 2.

Foi quando Van Persie entrou em ação para pavimentar o caminho de uma das maiores goleadas na história do confronto: deixou sua marca aos 42’ e 56’. Aos 75’ Vilhena fez o quinto e o jovem Ayoub saiu do banco de reservas para colocar números finais ao clássico. Com o resultado, o Feyenoord chegou a 39 pontos – oito a menos em relação ao Ajax, segundo colocado.