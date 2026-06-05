Van Nistelrooij fica de fora da seleção holandesa: "Não é nada grave"

Ruud van Nistelrooij não compareceu ao primeiro treino da seleção holandesa em Nova York. O assistente técnico da seleção teve que faltar à sessão de treino da Oranje por motivos pessoais, segundo informou o jornal De Telegraaf nesta sexta-feira, após consultar a KNVB.

Van Nistelrooij ficou na Holanda. O braço direito do técnico Ronald Koeman se juntará ao grupo mais tarde, na preparação para a fase de grupos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Isso acontecerá no domingo, um dia antes de a seleção holandesa disputar um amistoso em Nova York contra o Uzbequistão. “Não se trata de uma situação de risco de vida”, enfatiza o observador da Oranje, Mike Verweij.

Van Nistelrooij já havia participado como assistente técnico em um grande torneio. Isso aconteceu em 2021, quando a seleção holandesa, sob o comando de Frank de Boer, foi eliminada pelas quartas de final do Euro pela República Tcheca.

O ex-atacante já havia sido cogitado para auxiliar Koeman como assistente. No entanto, o Euro 2020 foi adiado por um ano devido à pandemia de coronavírus, enquanto Koeman assumia o comando do FC Barcelona. Um ano depois, Van Nistelrooij finalmente integrou a comissão técnica da seleção holandesa.

O assistente técnico de 49 anos retornou à KNVB em janeiro deste ano. Koeman vê nele alguém capaz de transmitir bem sua experiência em torneios aos jogadores da seleção. Erwin Koeman e Wim Jonk são os outros assistentes.

Van Nistelrooij já havia trabalhado nas categorias de base do PSV e também foi técnico principal em Eindhoven por algum tempo. Seguiram-se passagens breves pelo Manchester United e pelo Leicester City, que sob sua liderança foi rebaixado da Premier League.