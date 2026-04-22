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Willem van HanegemImago
Bart DHanis

Traduzido por

Van Hanegem está furioso com um jogador da seleção holandesa

Tottenham x Brighton
Tottenham
Brighton
Premier League

Willem van Hanegem não está satisfeito com o comportamento de Xavi Simons, segundo afirmou o ex-meio-campista no podcast Willem & Wessel. O meio-campista do Tottenham Hotspur havia sido “expulso” pelos jogadores na época em que Van Hanegem atuava.

Simons jogou no sábado à tarde pelo Tottenham Hotspur, empatando em 2 a 2 contra o Brighton & Hove Albion. Ele deu uma assistência perfeita e foi o autor do segundo gol.

Após seu gol (o 2 a 1 aos 77 minutos), Simons tirou a camisa e ficou em pé na borda do campo com os braços abertos. No fim, o Brighton empatou ainda nos acréscimos.

“Ele acha tudo isso muito importante para si mesmo”, começa Van Hanegem. “Se um jogador assim jogasse na nossa época… Se o técnico não o tirasse de campo, nós, jogadores, o expulsaríamos”, disse Van Hanegem no podcast do VoetbalPrimeur.

“Se o Koeman visse isso”, continua De Kromme. “Ele não diria nada? Isso não pode acontecer, não é?”

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