Van Halst se pronuncia na Canal Parade: "Isso, na verdade, não pode acontecer"

Jan van Halst considera que ainda há muitos passos a serem dados no que diz respeito à aceitação dos homossexuais no mundo do futebol holandês. O analista disse isso neste sábado, durante a Canal Parade, em Amsterdã, ao De Telegraaf.

"Ainda há trabalho a ser feito, eu acho. Aos meus olhos, isso ainda é uma cultura machista conservadora. Mas está melhorando cada vez mais. Está sendo feito um trabalho duro", segue o ex-jogador otimista em relação ao futuro, apesar de tudo. "Há várias entidades envolvidas nisso. Então isso é animador."

"Mas toda vez que você acha que chegou lá, tudo começa de novo. Temos que continuar trabalhando nisso", disse Van Halst, que em seguida ouve diretamente que, na Holanda, jogadores nunca se assumem.

"Na Holanda, eu não sei. No mundo, sim", enfatiza Van Halst na sequência. "Mas, muitas vezes, só depois da carreira. Aparentemente, então há algo que tem a ver com pressão, e a segurança não está presente. Essa é uma das coisas em que realmente é preciso trabalhar. Porque isso, na verdade, não pode acontecer."

Van Halst entende, em certa medida, que os jogadores de futebol não ousem se assumir. "Não se deve subestimar o que isso acarreta. Posso dizer a partir da minha própria perspectiva: você precisa dar o primeiro passo. Mas tente se colocar no lugar deles."

"E nem estou falando tanto assim do vestiário. Porque, pela minha experiência, isso nem é tão grave. Ali, simplesmente fazem piadas. Sobre carecas, e sobre de onde você vem. Mas é mais o ambiente ao redor. Público, imprensa. Aí realmente ainda há muito trabalho a ser feito."

Por fim, Van Halst fala sobre a pergunta se conhece jogadores homossexuais. "Não. Sinceramente, não. Se estamos falando de jogadores profissionais. Talvez eles já sejam filtrados antes. Que não se sintam à vontade. E saiam antes, antes de entrarem no futebol profissional. Isso pode acontecer."

"E, claro, isso é grave. Isso tem a ver com segurança. Aparentemente, isso ainda não é suficiente para todos, para dar acesso ao futebol profissional", disse o analista, que segue esperando por tempos melhores para os jogadores homossexuais. "Essa esperança nunca deve ser abandonada. E, para isso, dias como este são importantes. Para continuar gerando conscientização. Tomara que isso também um dia seja traduzido para o futebol."