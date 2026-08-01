Van Halst: “Nesse aspecto, ainda há trabalho a ser feito no futebol”

Jan van Halst acredita que ainda há muitos passos a serem dados no que diz respeito à aceitação da homossexualidade no mundo do futebol holandês. O analista afirmou isso neste sábado, durante a Canal Parade, em Amsterdã, ao De Telegraaf.

"Ainda há muito trabalho a ser feito, eu acho. Na minha visão, ainda é uma cultura machista conservadora. Está melhorando cada vez mais. Há muito trabalho sendo feito", segue o ex-jogador otimista em relação ao futuro, apesar de tudo. "Há várias entidades envolvidas. Então isso dá esperança."

"Mas toda vez que você acha que chegou lá, tudo começa de novo. Temos que continuar trabalhando nisso", disse Van Halst, que ouve em seguida que, na Holanda, os jogadores nunca se assumem.

"Na Holanda eu não sei. No mundo, sim", enfatiza Van Halst na sequência. "Mas muitas vezes só depois da carreira. Aparentemente, então há algo que tem a ver com pressão, e não há segurança. Essa é uma das coisas em que realmente é preciso trabalhar. Porque isso, na verdade, não pode acontecer."

Van Halst até entende por que os jogadores de futebol não se atrevem a se assumir. "Você não deve subestimar o que isso traz consigo. Posso dizer da minha própria perspectiva: você tem que dar o primeiro passo. Mas tente se colocar no lugar deles."

"E nem estou falando tanto assim do vestiário. Porque, pela minha experiência, isso até que não é tão grave. Lá, simplesmente fazem brincadeiras. Sobre cabeças carecas e sobre de onde você vem. Mas é mais o ambiente ao redor. Público, imprensa. Ainda há muito trabalho a ser feito nisso."

Por fim, Van Halst responde à pergunta se conhece jogadores homossexuais. "Não. Sinceramente, não. Se estamos falando de jogadores profissionais. Talvez eles já sejam filtrados antes. Que não se sintam à vontade. E saiam antes, antes de entrarem no futebol profissional. Isso poderia acontecer."

"E claro que isso é grave. Isso tem a ver com segurança. Aparentemente, isso ainda não é suficiente para todos, para dar acesso ao futebol profissional", disse o analista, que segue esperando dias melhores para os jogadores homossexuais. "Essa esperança nunca deve ser abandonada. E, para isso, dias como este são bons. Para continuar criando conscientização. Esperemos que isso também um dia seja traduzido para o futebol."