Van Dijk: "não posso ser comparado com Messi, é muito diferente"

Zagueiro holandês foi o segundo mais votado ao prêmio de melhor jogador do mundo

Virgil van Dijk não ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo entregue pela Fifa. O reconhecimento ficou com Lionel Messi, e agora o argentino tem seis prêmios de melhor do mundo, embora ainda falte a premiação do Bola de Ouro. Van Dijk era apontado por muitos como o grande favorito à conquista do The Best, e ele afirmou que não há como comparar os dois, pois são muito diferentes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"As pessoas que votaram tomaram uma decisão e você tem que aceitar isso. Esse é o caso que, como jogador eu não posso ser comparado com Messi, porque é totalmente diferente. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui", falou o holandês após a cerimônia, que contou com seus companheiros Jürgen Klopp e Alisson como melhor técnico e melhor goleiro, respectivamente.

O conquistou o campeonato nacional na última temporada e teve Messi como o artilheiro do certame. O argentino balançou as redes 36 vezes, 15 a mais que Luis Suárez e Karim Benzema, que dividem a segunda posição com 21 tentos.

Mais artigos abaixo

Somando todas as competições, Messi jogou 50 partidas e fez 51 gols, além disso, foram 22 assistências para gol. Por números como esse, o defensor Van Dijk disse que não está decepcionado de não ganhar o prêmio individual.

"Decepcionado? Impossível estar decepcionado. Eu estou, sim, muito feliz por estar aqui, por estar no time do ano, depois de todo trabalho duro e do bom trabalho que fizemos no último ano. Hoje, infelizmente, eu não ganhei, mas não estou desapontado", disse o zagueiro de 28 anos.