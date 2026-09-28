Reportagens da imprensa revelaram uma reviravolta surpreendente sobre o futuro de um dos principais zagueiros do Liverpool, depois de o nome de Virgil van Dijk ter sido associado a uma transferência para o Barcelona durante a próxima janela de transferências de verão, em uma negociação que pode não custar nenhuma taxa de transferência ao clube catalão.

De acordo com o que noticiou o jornal El Nacional, Van Dijk demonstrou disposição para viver uma nova experiência no Campeonato Espanhol, diante da busca do Barcelona por um novo reforço na posição de zagueiro central, especialmente porque o contrato atual do defensor holandês com o Liverpool termina em 30 de junho, o que lhe permite sair de graça.





Van Dijk possui um extenso currículo que faz dele um dos zagueiros mais experientes do futebol europeu, depois de ter se transformado, ao longo de seus anos no Liverpool, em um dos principais líderes da equipe e em um de seus elementos mais importantes. Ele também já ocupou o segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro em 2019, atrás de Lionel Messi.

O defensor holandês chegou ao Liverpool em uma negociação vultosa cujo valor ultrapassou os 80 milhões de euros, um número que gerou muita polêmica na época, antes de Van Dijk provar, com o passar dos anos, que a contratação foi um investimento bem-sucedido para o clube inglês.

Durante o período em que esteve em Anfield, Van Dijk contribuiu para a conquista de diversos grandes títulos, entre eles a Liga dos Campeões da Europa, o Campeonato Inglês por duas vezes, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa, além de ter se tornado capitão da equipe e um de seus maiores símbolos.

Apesar da grande experiência que Van Dijk pode acrescentar à defesa do Barcelona, a reportagem apontou que Hansi Flick não parece convencido da ideia de contratá-lo, ainda que a negociação seja gratuita do ponto de vista financeiro.

O técnico alemão entende que a chegada de Van Dijk ao Barcelona aos 36 anos pode impor um período de adaptação, além de que a contratação de um zagueiro veterano desse porte pode afetar as chances de alguns jovens elementos de conseguirem mais espaço dentro da equipe.

Flick também coloca em seus cálculos a evolução de jogadores como Gerard Martín e de vários talentos da academia de La Masia, o que o torna mais cauteloso diante da ideia de contratar Van Dijk.

Segundo a reportagem, Flick prefere que o Barcelona busque opções mais jovens para reforçar a zaga central, e entre a lista se destacam os nomes de Alessandro Bastoni, Rood Nistadt e Nico Schlotterbeck.

Já se a diretoria do Barcelona decidir optar por uma alternativa mais experiente, o técnico alemão prefere Aymeric Laporte a Van Dijk, o que reflete sua cautela em relação a contratar o capitão do Liverpool, apesar do valor técnico e da experiência que ele pode oferecer à equipe catalã.

Dessa forma, parece que a bola está agora no campo do Barcelona, depois de Van Dijk ter aberto a porta para a transferência ao clube, enquanto Flick tende a estudar outras opções antes de tomar a decisão final sobre o reforço do setor defensivo.