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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Van Dijk critica decisão da Fifa sobre a Copa do Mundo de 2026

Países Baixos x Japão
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Japão
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V. van Dijk
Países Baixos
Japão
EUA

O capitão do Al-Taawoun está incomodado com o que está acontecendo nas partidas da Copa do Mundo

O capitão da seleção holandesa, Virgil van Dijk, instou a Federação Internacional de Futebol (FIFA) a reconsiderar a aplicação dos intervalos para hidratação durante a Copa do Mundo de 2026, após o empate em 2 a 2 com o Japão no último domingo.

Van Dijk marcou o primeiro gol da Holanda na partida, mas o Japão conseguiu um empate dramático, garantindo um ponto para cada seleção na estreia na Copa do Mundo.

O jornal inglês “Metro” informou que a aplicação das pausas obrigatórias pela FIFA transformou as partidas efetivamente em jogos de quatro tempos, embora as condições climáticas durante algumas partidas fossem relativamente amenas.

Na verdade, as condições em Houston na noite passada, onde a partida foi disputada em um estádio coberto, eram quase perfeitas para o futebol, com a temperatura em torno de 20 graus.

Quando questionado sobre os intervalos para hidratação durante as partidas, Van Dijk disse: “Os intervalos para hidratação são um pouco interessantes, porque eu assisti a quase todas as partidas, até hoje, e toda vez que os jogadores vão se hidratar, vem um comercial, o que é um pouco irritante... Não é algo que eu realmente goste.”

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Ele acrescentou, segundo o jornal inglês: “Também acho que isso não é bom para os espectadores neutros na TV. Então, se estiver muito calor, é bom beber água, mas, na minha opinião, cada partida deve ser analisada individualmente”.

E continuou com um sorriso triste: “Acho que já disse o suficiente sobre isso.”

As seleções da Holanda e do Japão disputam o Grupo E, que também conta com a Suécia e a Tunísia, sabendo-se que essa partida terminou com a derrota das Águias de Cartago (5 a 1).


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