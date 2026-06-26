Virgil van Dijk, estrela da seleção holandesa, demonstrou sua satisfação após encerrar a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo 6.

A seleção holandesa garantiu a liderança após vencer a Tunísia por 3 a 1, elevando sua pontuação para 7 pontos e marcando um confronto acirrado contra o Marrocos nas oitavas de final.

“Estou satisfeito com o resultado de maneira geral. Fizemos o que precisávamos fazer”, disse Van Dijk em declarações divulgadas pela ESPN NL em seu canal no YouTube.

Ele acrescentou: “Começamos muito bem, mas, à medida que o primeiro tempo avançava, o desempenho ficou um pouco desorganizado e aleatório. Isso não era necessário, mas não houve nenhum perigo real”.

Ele destacou: “É claro que é incômodo sofrer um gol em uma jogada de bola parada; portanto, isso é algo que certamente precisamos discutir e nos concentrar novamente”.

E continuou: “O Marrocos era nossa opção preferida? Minha opção preferida era terminarmos em primeiro lugar no grupo e nos classificarmos para as oitavas de final, e foi isso que aconteceu”.

Van Dijk enfatizou: “Sabemos agora que teremos um adversário difícil e forte nos esperando em Monterrey. Nunca estive lá antes, nem visitei o México, então espero que haja muitos torcedores da Holanda por lá”.