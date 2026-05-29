Van der Vaart flagra Koeman em uma "mentira" sobre o plano para a Copa do Mundo

Rafael van der Vaart não acredita em nada do que Ronald Koeman afirmou. O técnico da seleção declarou esta semana que pretende isolar-se totalmente da mídia durante a Copa do Mundo, incluindo as redes sociais.

Koeman disse na quarta-feira, em uma coletiva de imprensa, que pretende ignorar a mídia holandesa durante a fase final nos Estados Unidos, Canadá e México. O técnico não dá ouvidos às sugestões de que um boicote total seria exagerado. “Então eu teria que distinguir entre aquele que talvez diga algo sensato e o outro que diz menos. Ou começar a ouvir ex-jogadores.”

Van der Vaart descarta as declarações de Koeman como bobagem. “Isso é mentira”, afirma no podcast Wes & Raf. “Ele fica sabendo de tudo. E, se não, pelo menos pelo seu assessor de imprensa.”

O assessor de imprensa da seleção holandesa, chamado Samuël Sanches, parece desempenhar um papel importante na postura da comissão técnica da Oranje em relação à mídia. Recentemente, ele informou Koeman sobre as regras rígidas da NBA, a liga americana de basquete.

“Assim que os jogadores de basquete chegam aos playoffs, eles saem das redes sociais”, disse Koeman, que está considerando introduzir uma proibição semelhante para a seleção holandesa. “Talvez. Mas isso será muito difícil.

“Tem a ver com o fato de você estar em uma bolha. Você está totalmente focado no desempenho. E tudo o que vem de fora distrai e consome energia”, afirmou Koeman na quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa da seleção holandesa sobre a convocação para a Copa do Mundo.