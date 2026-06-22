Van der Gijp fica totalmente perplexo com a decisão de Cruijff no Ajax

O fato de o Ajax já estar se despedindo novamente de Oscar García causa grande surpresa no programa “Vandaag Inside Oranje”. René van der Gijp, em particular, está perplexo com a decisão do diretor técnico Jordi Cruijff de demitir o técnico espanhol.

“René, você acredita que aquele técnico espanhol dos sonhos do Cruijff já foi demitido de novo?”, pergunta Johan Derksen ao seu colega de mesa. “Acho que esse novo técnico quer trazer sua própria comissão técnica de novo.”

“Johan, isso não pode ser verdade, não é?”, responde Van der Gijp, visivelmente surpreso. “Eles trouxeram García há meses para reorganizar as categorias de base do Ajax. Era hora de as categorias de base finalmente começarem a vencer e a lutar. Ele era o homem certo para isso. E agora você diz: vamos encerrar isso. Não entendo nada disso.”

Derksen também é contundente em seu julgamento sobre as decisões tomadas pela diretoria do Ajax. “Não acredito nem um pouco nessa abordagem espanhola do Ajax. É um absurdo nomear um diretor técnico que só tem contatos na Espanha. O Ajax agora é dirigido só por espanhóis. O que isso significa?”, ele se pergunta em voz alta.

Cruijff recentemente providenciou a contratação de Míchel como novo técnico principal do Ajax. O treinador, que veio do Girona, time rebaixado, assinou contrato na Johan Cruijff ArenA até meados de 2028.

García, que deixou o clube, encontrou rapidamente um novo empregador. Na segunda-feira, foi divulgado que o espanhol seguirá carreira no Pogoń Szczecin, da Polônia. O Pogoń ficou em nono lugar na primeira divisão do país na última temporada.