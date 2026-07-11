Van Bronckhorst se entusiasma com o “grande talento” do Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst está muito satisfeito com Shaqueel van Persie. O jovem atacante marcou no sábado, ao entrar como reserva no empate em 1 a 1 contra o Club Brugge, após o qual o Feyenoord venceu por 3 a 1 no amistoso.

“Muito bom. É um dos maiores talentos que temos no momento”, afirmou o satisfeito técnico do Feyenoord na coletiva de imprensa após a vitória no amistoso.

“Na reta final da temporada passada, Shaqueel teve poucos minutos em campo devido a uma lesão. Levamos isso em consideração em sua preparação. Dá para ver que ele conseguiu completar trinta minutos hoje”, analisou Van Bronckhorst em seguida, referindo-se à participação do filho de Robin van Persie como reserva.

E acrescentou imediatamente: “Ele precisa ficar mais forte nos treinos e nas partidas que vai disputar. Todos nós podemos ver que Shaqueel é um jogador com muitas qualidades.”

Shaqueel van Persie marcou com uma cabeçada após um escanteio, para alegria dos torcedores no De Kuip. O atacante de 19 anos vai disputar a vaga na próxima temporada com Ayase Ueda, Casper Tengstedt e Nacho Ferri.

Van Bronckhorst também abordou, na coletiva de imprensa, a situação de Calvin Stengs. O meio-campista e ponta terá uma chance na pré-temporada, mas resta saber se ele conseguirá convencer Van Bronckhorst de suas qualidades.

“É um jogador com muitas qualidades. No ano passado, ele teve uma temporada marcada por muitas lesões, o que fez com que ele tivesse poucos minutos em campo. Tenho um elenco bastante grande, então, para mim, é importante dar oportunidade a todos. Todos precisam entrar no ritmo das partidas”, esclareceu o técnico do Feyenoord.

“Tenho agora um elenco de cerca de quarenta jogadores. Ele precisa ser reduzido, e é nesse processo que estamos agora. Mas a energia que Calvin demonstra é muito positiva”, afirma Van Bronckhorst, satisfeito.