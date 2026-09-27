Van Bommel aconselha Godts a aproveitar sua maior qualidade

São dias muito bons para Mark van Bommel. O filho Ruben deu uma bela assistência em sua estreia pela seleção da Holanda e, como técnico da Bélgica, ele comandou uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre a Itália.
"Como pai, ver seu filho estrear pela seleção holandesa já é algo muito bonito", Van Bommel foi citado neste domingo em um momento com a imprensa pelo Algemeen Dagblad. "Estávamos com boa parte da comissão vendo pelo telefone e então ele deu aquela assistência. Fantástico, embora eu naturalmente tivesse preferido estar no estádio."
O técnico da seleção belga acha fantástico que Xavi já esteja lançando seu filho aos leões. "Xavi é um cara fantástico. Joguei com ele no Barcelona e ele era técnico quando eu enfrentei o Barça com o Antwerp na Champions League. O fato de ele fazer Ruben estrear agora torna tudo duas vezes mais bonito. Antes da pausa para os jogos de seleções, já tínhamos falado rapidamente."
Na segunda-feira, Van Bommel terá pela frente outra grande figura. A França de Zinédine Zidane visita Bruxelas. "É especial treinar contra Zidane. Ele foi um jogador excepcional. Joguei uma vez contra ele, com o Barça diante do Real Madrid. Quando um drible recebe o seu nome, você não foi nada mal."
A ausência de Kylian Mbappé, que deixou a seleção francesa por causa de uma lesão no joelho, é o ponto negativo do encontro pela Liga das Nações. "Acho uma pena que Kylian Mbappé não esteja presente, porque, como treinador, você prefere jogar contra os melhores. Nossa maneira de jogar, porém, não muda em relação ao jogo contra a Itália. Se em algum momento você for envolvido, não tem problema, desde que todos saibam o que devem fazer", passou Van Bommel a seus jogadores.
Van Bommel ainda não pode dizer se Mika Godts será titular contra a França na segunda-feira. O atacante de lado deixou seu cartão de visitas contra a Itália com um golaço. "Eu disse ao Mika que ele precisa continuar partindo para as jogadas. Se seis não derem certo? Então você tenta uma sétima vez, porque essa é a grande qualidade dele."
De qualquer forma, Godts não foge da concorrência com Jérémy Doku e Malick Fofana. "Foi por isso também que dei o passo rumo ao PSG. Concorrência é normal no futebol de alto nível."