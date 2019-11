Valverde comparou início de Griezmann no Barcelona ao de Neymar... e errou bonito

O brasileiro, atualmente no PSG, teve rápida adaptação ao clube catalão, ao contrário do que vem acontecendo com o francês

A dificuldade de Griezmann para se adaptar ao time do tem sido um dos temas mais abordados nas últimas semanas de futebol europeu. Contratado junto ao , onde fez sucesso até deixar o clube pelas portas dos fundos nesta temporada, o francês nitidamente ainda não encaixou na equipe treinada por Ernesto Valverde.

É bem verdade que era possível imaginar Griezmann com dificuldades para se encaixar no Barça. Afinal de contas, no Atleti os seus melhores momentos foram se alternando nas posições de meia ou atacante – espaços que em sua nova equipe pertencem a Messi e Suárez.

Durante entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (08), Valverde reconheceu que Griezmann passa por um processo de adaptação à nova vida como jogador do Barcelona. Mas enquanto buscava justificar e defender o seu camisa 17, o treinador fez uma comparação descabida... e que não condiz com a verdade.

“O Neymar também teve dificuldades no seu primeiro ano (como jogador do Barcelona), porque é difícil, mas quando você encontra o encaixe aí as coisas rodam”, afirmou.

Valverde não era o treinador do Barcelona na temporada 2013-14, a primeira de Neymar no clube catalão. O papel era responsabilidade do argentino Tata Martino. O brasileiro, em meio às dificuldades naturais de se adaptar a um lugar novo, demonstrou rápido entendimento e, ao contrário do que as palavras de Valverde nos fazem crer, se mostrou decisivo já em seus primeiros jogos.

Griezmann disputou até aqui 14 partidas oficiais pelo Barcelona: fez quatro gols e deu três assistências. Além disso, criou 12 chances ofensivas. Neymar fez o mesmo número de gols, mas deu mais assistências (7) e criou muito mais chances (21).

Griezmann fez seus gols e deu suas assistências contra: (2 gols e uma assistência), (um gol e uma assistência), (um gol), (uma assistência).

Neymar balançou as redes e deu passes para gols, em seus 14 primeiros jogos pelo Barça, contra: Atlético de Madrid (um gol), Valencia (assistência), (assistência), (assistência), (assist), (gol e assistência), (gol e assistência)... e Real Madrid (gol e assistência).

Valverde definitivamente não usou a melhor comparação para explicar as previsíveis dificuldades de Griezmann em seu time.