Valverde admite: Mourinho me surpreendeu, e esta é minha posição sobre a decisão de Rodri

Fede Valverde, capitão do Real Madrid, falou à imprensa presente no estádio Groupama Arena, em Budapeste, após a vitória por 2 a 1 sobre o Ferencváros, em amistoso.

O jornal AS publicou as declarações de Valverde, que disse: "Eu não esperava que o treinador José Mourinho fosse desse jeito, durante os dias que passei com ele".

E prosseguiu: "Mourinho é próximo dos jogadores. No fim das contas, ele é uma pessoa que está com a gente com sua natureza e sua personalidade. Às vezes é duro, mas acredito que essa é a maneira que pode fazer uma pessoa evoluir. Gosto do jeito com que ele nos trata e da forma como lida comigo".

O elogio de Fede Valverde não se limitou ao seu novo treinador, mas se estendeu também ao seu novo companheiro Bernardo Silva.

O craque uruguaio afirmou: "Bernardo Silva é encantador, engraçado e divertido, além de ter se integrado bem com todo o elenco. É um jogador excelente que sempre admirei quando era adversário, e hoje passamos a poder tê-lo com a gente".

Já sobre Rodri, craque do Manchester City, que recusou a oferta do Real Madrid e preferiu se transferir para o Barcelona, Valverde respondeu: "A decisão de Rodri? Eu falo de mim mesmo e me concentro apenas no clube e nos meus companheiros".

Sobre o amistoso contra o Ferencváros, explicou: "Tentamos fazer o que o treinador quer e aplicar as ideias dele. Há muitos jogadores ausentes, mas, de qualquer forma, estamos melhorando pouco a pouco".

E destacou: "Estou aproveitando muito ter Mourinho aqui com a gente e tento, como disse em uma entrevista, aprender com ele e tirar o máximo proveito possível de cada dia em que treino com ele e com sua comissão técnica".

E concluiu: "Carrego uma grande responsabilidade ao vestir a braçadeira de capitão. Tento deixar cada jogador que está no vestiário feliz, fazer com que se sinta à vontade e que tenha uma energia positiva".