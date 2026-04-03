Valentijn Driessen tem certeza: esta será a equipe titular da Holanda na Copa do Mundo

Ronald Koeman já definiu a maior parte da sua seleção para a Copa do Mundo. É o que escreve Valentijn Driessen em sua mais recente coluna para o De Telegraaf. O renomado jornalista também prevê o time titular da seleção holandesa.

Driessen acredita que os amistosos contra a Noruega e o Equador pouco mudarão a visão que Koeman tinha.

“Desde que estejam em forma, Memphis Depay, Frenkie de Jong e Jurriën Timber, ausentes nesta semana, vão simplesmente começar como titulares na Copa do Mundo”, começa ele seu artigo.

Driessen simplesmente não está impressionado com os “reservas” da Oranje. “De todos os jogadores de segunda linha, ninguém bateu na porta dos titulares da seleção holandesa.”

O jornalista destaca até mesmo dois casos em particular. “Stefan de Vrij e Nathan Aké tiveram um desempenho ruim. Em um confronto de onze contra onze, os dois reservas do Inter de Milão e do Manchester City pareceram muito vulneráveis na defesa.”

“Se Koeman fosse selecionar de forma honesta e sem preconceitos, ele não deveria mais convocar De Vrij (34) e Aké (31)”, conclui Driessen.

Por fim, Driessen prevê a escalação. Ele observa que Jan Paul van Hecke e Teun Koopmeiners estão próximos de entrar no time titular.

A escalação inicial prevista por Valentijn Driessen: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.