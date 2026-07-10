Enquanto os nomes de Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz, Sarina Wiegman e Pep Guardiola circulam como possíveis sucessores de Ronald Koeman, Valentijn Driessen apresenta um novo candidato no podcast “Kick-off” do De Telegraaf.

Florian Plettenberg, da Sky Sports, que costuma ser confiável, informou no início desta semana que a KNVB estaria mantendo conversas com Slot sobre a sucessão de Koeman na Seleção Holandesa. “Também há rumores de que Slot não estaria interessado”, diz Mike Verweij, que considera interessante o fato de Ten Hag e Bosz não demonstrarem interesse no cargo de técnico da seleção neste momento.

O observador do Ajax considera notável que Bosz pareça, de repente, fechar a porta para o cargo vago. Valentijn Driessen discorda. “Ele apenas disse: ‘Estarei disponível daqui a dois anos’. Mas naquele momento não foi perguntado o que ele faria agora.” Segundo Verweij, pode-se supor que Guardiola seja o principal candidato da KNVB.

Verweij então se pergunta onde Michael Reiziger se encontra na lista de sucessores. “Ele seria o próximo na fila caso Guardiola e Slot não aceitassem, ou ainda há alguns candidatos estrangeiros nessa lista?” Em seguida, ele indica que Driessen tem uma opção em mente.

“O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, que fez um trabalho incrível”, responde o morador de Westland. “Ele ficou nove anos no cargo e chegou à final da Copa do Mundo (2018, nota do editor). É um cara tranquilo, então eu poderia imaginar que ele seja um candidato.”

“Só que, depois de nove anos, ele talvez queira lucrar com uma passagem por clubes, já que se saiu tão bem”, continua Driessen, que também se pergunta quais candidatos estão entre os principais favoritos e Reiziger. “Talvez haja o Ron Jans, mas será que isso é suficiente? Dizem que ele é um bom gestor de pessoas.”

O crítico também menciona Fred Rutten, vê um problema surgindo em torno de possíveis aparições na mídia e conclui que não há muitas opções disponíveis. Verweij conta, em seguida, que houve uma “conversação” com Reiziger. “Através da Seleção Juvenil Holandesa, ele se tornaria o próximo técnico da seleção. Entretanto, já percebi que não é bem assim, mas ele gostaria muito. Talvez ele venha a ser escolhido, mas, para isso, terá que lutar contra a opinião pública, pois não está bem visto.”