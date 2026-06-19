Valentijn Driessen está surpreso com a forma como as coisas estão se desenrolando em relação à comissão técnica do Feyenoord. O jornalista considera “uma sequência muito estranha” o fato de o clube de Roterdã ter contratado primeiro o assistente técnico Sipke Hulshoff e só depois o técnico principal Giovanni van Bronckhorst.

No podcast “Kick-off”, do jornal De Telegraaf, discute-se a contratação de Van Bronckhorst pelo Feyenoord. O técnico principal, que já esteve no comando do De Kuip entre 2015 e 2019, substitui Robin van Persie, que foi demitido. Hulshoff será um de seus assistentes.

“Ele não conversou primeiro com Giovanni van Bronckhorst”, critica Driessen ao diretor técnico Dévy Rigaux. “Ele conversou primeiro com Sipke Hulshoff. Achei isso uma história muito estranha.”

“Você vai primeiro conversar com o assistente técnico e fechar contrato com ele, e só depois sai procurando um técnico principal? Uma sequência muito estranha… Não entendo como uma nova diretoria pode apresentar uma equipe técnica assim. Isso mostra que não estão nem um pouco preparados.”

“É claro que é bom que haja o DNA do Feyenoord nisso, mas não vamos esquecer que Van Bronckhorst teve que sair do De Kuip com piche e penas. Pois era insuportável ver o que o Feyenoord apresentava em campo. Ele era o técnico com mais títulos, mas ainda conseguiu sair pela porta da frente. Mas, de preferência, pela porta dos fundos.”

“E agora ele está sendo trazido de volta, e dá para ver que todo mundo mudou de opinião. Isso também diz algo sobre a impopularidade de Van Persie. E aí você pensa que, com um assistente técnico como Sipke Hulshoff, vai trazer de volta o futebol do Slot. Já não estamos um pouco curados disso? Que nem todo mundo que trabalhou com o Slot consegue praticar o futebol do Slot.”

Mike Verweij rebate essa última afirmação. “Foi o que Rigaux disse: que Hulshoff não foi contratado para praticar o futebol do Slot. Mas você dá a impressão de que vê Hulshoff como o técnico principal, e que Van Bronckhorst é uma espécie de fantoche.”

Driessen conclui: “O que pode acontecer é que eles pensem: agora temos dois, com isso podemos seguir em frente por pelo menos um ano. E se surgir uma alternativa melhor, talvez possamos contratá-la para o ano que vem.”