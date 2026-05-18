Valentijn Driessen dá uma dica ao Ajax: “É incompreensível que Jordi Cruijff o ignore completamente”

Valentijn Driessen considera incompreensível que Dick Schreuder não pareça estar na mira do Ajax para assumir o cargo de novo treinador. É o que ele afirma no podcast Kick-off, do jornal De Telegraaf. O diretor técnico Jordi Cruijff parece ter uma forte preferência pelo treinador do Girona, Míchel.
O Ajax está à procura de alguém para substituir o técnico interino Óscar García a partir da próxima temporada. Na sexta-feira, o jornalista Matteo Moretto, do Marca, informou que o clube de Amsterdã chegou a um acordo verbal com Míchel.
Driessen, porém, vê na VriendenLoterij Eredivisie uma opção mais lógica: Schreuder. Com seu clube, o NEC, ele terminou esta temporada em um excelente terceiro lugar, o que garantiu aos de Nijmegen a classificação para a fase preliminar da Liga dos Campeões.
“Schreuder montou uma equipe fantástica”, começa Driessen na segunda-feira. “Essa é, naturalmente, a base do sucesso. Sem Dick Schreuder, isso nunca teria acontecido.”
Mike Verweij concorda com ele. “Isso é o que há de mais bonito. Em primeiro lugar, seria ótimo contratar Dick Schreuder por causa de todos os bons resultados. Mas também porque, de repente, todos os seus jogadores passam a valer muito mais. Ele consegue muito bem formar uma equipe excelente e, ao mesmo tempo, fazer com que os jogadores, individualmente, se tornem muito melhores e, portanto, muito mais valiosos.”
Driessen: “É por isso que é, naturalmente, incompreensível que Jordi Cruijff o ignore completamente. Quando ele abre o celular, aparece +34”, referindo-se ao código de país da Espanha. “É isso. Eu também não entendo.”
“Um cara como o Schreuder… O que poderia combinar melhor com o Ajax do que aquele futebol intenso e ofensivo que ele defende e consegue implementar em tão pouco tempo em todos os clubes por onde passa?”, afirmou Driessen. “Ele não está na lista”, afirma Verweij. “Talvez ainda não. Talvez os sucessos atuais o façam mudar de ideia. Mas acho que vai ser o Míchel.”