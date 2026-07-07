Valentijn Driessen critica sem piedade o protagonista da Copa do Mundo: “Que perdedor você é!”

Valentijn Driessen ficou extremamente irritado com a Noruega, como ele mesmo revelou no programa “Vandaag Inside Oranje”. Os noruegueses conseguiram eliminar o Brasil da Copa do Mundo no domingo, mas Driessen não aproveitou nem um pouco o momento.

“Claro que gostei daqueles noruegueses”, começa Johan Derksen, ainda com um tom positivo. “Já achava que eles tinham causado uma boa impressão antes, mas também agora jogaram muito bem. Além disso, não é só aquele atacante (Haaland, ed.), eles têm alguns jogadores bem bons.”

Derksen menciona o capitão Martin Ødegaard, embora não esteja muito entusiasmado com ele. “Ele perdeu a bola várias vezes contra o Brasil e, mesmo assim, tentou passar por todos entre as pernas. É um bom jogador, mas tenta passar por um craque do porte de Neymar entre as pernas…”

“Primeiro, ele ainda sofre uma falta e Neymar diz: ‘Tudo bem, você é um grande jogador’. Mas depois ele tenta de novo”, indigna-se Driessen. “Não se deve fazer isso!”

O goleiro Ørjan Nyland também é criticado, por causa de seu comportamento em relação a Neymar. Quando o brasileiro marcou o gol de empate em um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, ele entrou em confronto com o goleiro da Noruega.

“Esse Nyland fica o ano inteiro no banco do Sevilla. Ele não toca na bola, não sabe fazer nada! E, por acaso, agora ele teve a partida da vida e vai se fazer de durão com o Neymar naquele pênalti”, resmunga Driessen.

O chefe da seção de futebol do De Telegraaf não tem nada de bom a dizer sobre o assunto. “Aí eu penso: que perdedor você é! Espero que eles sejam eliminados de forma espetacular contra os ingleses, que delícia.”