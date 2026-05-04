Valentijn Driessen critica duramente o “jogador de primeira linha” do Ajax

Valentijn Driessen discorda das decisões tomadas por Óscar García em relação ao clássico entre Ajax e PSV (2 a 2). O jornalista deixou isso bem claro na sua coluna publicada na segunda-feira no De Telegraaf.

O confronto na Johan Cruijff ArenA foi uma disputa de baixa qualidade, segundo Driessen. Ele viu uma “homenagem embaraçosa e dolorosa” ser seguida por uma partida que deve ser rapidamente esquecida.

O crítico Driessen aponta García como o principal culpado. “Sob o comando do espanhol, o Ajax está longe de ser o Ajax. Ele prega o evangelho de Johan Cruijff, mas é um covarde de primeira classe.”

Driessen critica, entre outras coisas, a escolha de escalar Ko Itakura em vez de Oscar Gloukh. “No fim das contas, o Ajax e García se salvaram aos 93 minutos graças a um voleiode domingo de quem mais poderia ser senão Mika Godts. Comemorar o 2 a 2 como se tivessem ganhado a Liga dos Campeões não é apenas exagerado, mas também mostra o quão alto está o nível de estresse do espanhol.”

“García não joga para ganhar, mas principalmente para não perder, e foi por isso que ficou 2 a 2 contra um time B do PSV. Para Jordi Cruijff, há muito trabalho a ser feito, quem viu o time contra o PSV sabe disso. García indicou que gostaria de permanecer no Ajax; ele não estará no banco como responsável final na próxima temporada”, conclui Driessen após o sábado.

Um verão importante se aproxima para o Ajax. “Devido a uma margem financeira limitada, Cruijff não tem a oportunidade de formar um time totalmente novo no Ajax. Se o Ajax quiser ter chances contra o PSV na próxima temporada, o time precisará ser reforçado em pelo menos sete posições.”

O Ajax ocupa atualmente a quarta posição e parece não ter mais chances de se classificar diretamente para a Liga dos Campeões. Nos jogos restantes, os amsterdenses enfrentam o FC Utrecht (em casa) e o sc Heerenveen (fora).