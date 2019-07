Valdívia divide torcida do Palmeiras após queda na Copa do Brasil. O ano é 2019.

Acredite se quiser: quatro anos após ter deixado o Alviverde, o ‘Mago’ chileno segue a dividir palmeirenses

A eliminação do Palmeiras nas quartas de final da Copa do , após derrota nos pênaltis para o , na última quarta-feira (18), fez muitos torcedores alviverdes dormirem de ‘cabeça cheia’. Decepcionados.

E em meio a esta decepção, alguns internautas se entregaram a um sentimento comum, que geralmente aparece quando uma equipe decepciona esportivamente: o de que o passado era bem melhor. Foi assim que o nome de Jorge Valdívia, controverso meia que defendeu o em duas passagens entre 2006 e 2015, chegou aos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (18).

Alguns torcedores, saudosos, garantiam que se o chileno [atualmente com 35 anos, defendendo o ] estivesse em campo no Beira-Rio o Alviverde jamais teria sido derrotado. Outros preferiam lembrar alguns momentos não tão gloriosos do jogador, e contestaram veementemente os pedidos.

Valdívia nesse time não ia perder um clássico e já teria ajudado a dobrar o número de títulos nesse tempo aí certeza!!!! Bando de jogador omisso, faz tempo que ele não precisa ficar no dm, eu venderia metade desses meia trazia ele e colocava o Cabral nem precisa gastar mais! https://t.co/tq0dHLGFfS — Matheus Souza ❕🎭 (@MM_negao) July 18, 2019

Lista de opções melhor que o Moisés para o Palmeiras:

- @el_mago_oficial

- Valdivia

- Jorge do Colo Colo

- um meia com passagem na seleção chilena

- aquele cara que foi campeão lá no Paulista de 2008

- o 10 da conquista da 2012 — Bernardini (@fbernardini_) July 18, 2019

Valdivia não tinha condições físicas novo imago agora — #Palestrinas ⓟ (@Palestrinas) July 18, 2019

Valdivia com raça???? O palmeirense tem memória curta mesmo viu. — CQB 241 (@Theusaero) July 18, 2019

De qualquer forma, quatro anos após deixar a Academia, mais uma vez fica evidente o quanto Jorge Valdívia divide a opinião dos palmeirenses.