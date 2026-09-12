O Real Madrid conquistou a vitória sobre o Rayo Vallecano pelo placar de 4 a 1, em uma noite que deveria projetar Diomande, mas que terminou com leves assobios da torcida do Santiago Bernabéu, apesar dos dois gols de Kylian Mbappé, dos dois gols de Álvaro Carreras e do gol de Bellingham, depois que o gol de Camello gerou preocupação nas arquibancadas.

E, embora o Rayo tenha encerrado o primeiro tempo caído ao chão, voltou no segundo e provocou confusão, fazendo com que o Bernabéu deixasse claro que quer mais de Mourinho, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

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Em apenas 21 minutos, a partida parecia decidida sem disputa, quando a equipe merengue marcou o terceiro gol. O ponto mais notável da escalação foi a participação de Diomande, autor da contratação mais polêmica, ao lado de Bernardo Silva, Carreras e Rüdiger como titulares.

A derrota para o Real Betis por 1 a 0 havia provocado uma crise de tensão no Real Madrid, e a equipe respondeu com duas vitórias consecutivas, sobre a Inter por 2 a 1 e depois sobre o Rayo por 4 a 1, mas os fantasmas do passado ainda estão presentes no Bernabéu.

O Rayo aproveitou um erro grave de Vinícius — segundo o "Sport" — para que a bola chegasse a Camello, que diminuiu a diferença com um toque estranho que passou entre as pernas de Courtois. E, com o placar em 3 a 1, o Bernabéu ficou tenso e Mourinho se levantou em meio a assobios tímidos.

Foram os minutos de Courtois, que brilhou diante das tentativas do Rayo de fora da área. O belga impõe a sua lei: as bolas defensáveis não entram, e muitas das bolas indefensáveis também não entram.

E a noite que deveria ser a primeira grande noite de Diomande terminou sem que o autor da contratação mais cara de La Liga deixasse uma marca real, enquanto Mbappé brilhou mais uma vez e marcou o quarto gol. Mas o mais importante é que o Real Madrid saiu vitorioso em meio a um murmúrio de incerteza e a assobios que exigiram mais de Mourinho, de acordo com o jornal catalão.

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