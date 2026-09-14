Os torcedores da Roma não ficaram satisfeitos com a substituição de Donyell Malen contra o Torino. O atacante marcou no primeiro tempo, mas voltou a ser tirado de campo depois de uma hora de jogo pelo técnico Gian Piero Gasperini.

Houve vaias vindas do setor visitante no Estádio Olímpico, em Turim, quando Malen foi substituído aos 58 minutos. Os torcedores da Roma têm grande apreço pelo holandês, artilheiro da Serie A com seis gols.

Após a partida, Gasperini deu explicações em entrevista à DAZN. "Este foi o nosso terceiro jogo em oito dias. Então você não pode deixar os jogadores atuarem noventa minutos toda vez. Se conseguirmos dar a eles vinte a trinta minutos de descanso, isso pode fazer a diferença no longo prazo."

"Os jogadores que estão atrás de Malen também precisam dar um passo à frente e estar prontos para ser importantes. Isso fortalece a equipe", acrescentou o vencedor sobre o líder da Serie A.

Apesar das muitas substituições, Gasperini foi elogioso com Malen. "É maravilhoso para os torcedores e para todos que gostam de futebol ver campeões como Malen e Dybala jogando juntos. Eles podem criar algo do nada."

"Está claro que esses dois jogadores têm individualmente uma qualidade enorme. Mas, como dupla, eles também se completam. Eles se encontram muito bem e, assim, criam gols em muitas partidas", afirmou o satisfeito técnico da Roma.